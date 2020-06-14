70 больных с коронавирусом умерли в Новосибирске: сводка оперативного штаба

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

Двое пациентов скончались в инфекционных стационарах Новосибирской области за последние сутки; всего с начала пандемии в регионе умерли 70 человек с подтверждённым коронавирусом.

Количество жертв коронавируса в Новосибирской области достигло 70 человек. Два пациента скончались в стационарах за последние сутки. Об этом 21 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

"Одному мужчине было 67 лет, второму – 84 года", — уточнили медики.

На сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии находятся 77 человек. 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в Новосибирской области подтвердился у 5033 человек.