Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

70 больных с коронавирусом умерли в Новосибирске: сводка оперативного штаба

сегодня 11:41

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

Двое пациентов скончались в инфекционных стационарах Новосибирской области за последние сутки; всего с начала пандемии в регионе умерли 70 человек с подтверждённым коронавирусом.

Количество жертв коронавируса в Новосибирской области достигло 70 человек. Два пациента скончались в стационарах за последние сутки. Об этом 21 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

"Одному мужчине было 67 лет, второму – 84 года", — уточнили медики.

На сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии находятся 77 человек. 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в Новосибирской области подтвердился у 5033 человек.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

80714
Алкоголизм зависит от группы крови: учёные сделали сенсационное открытие
79343
Пособие на ребёнка до 1,5 года увеличили вдвое: когда заплатят по-новому
60680
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
41299
Коронавирус в Новосибирске - умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
40867
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39150
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35818
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки