8111 человек умерли в России от коронавируса

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Ещё 109 пациентов с коронавирусом умерли в России за последние сутки; с начала пандемии в стране скончались 8111 больных с COVID-19.

109 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в России за последние 24 часа. С начала эпидемии COVID-19 унёс жизни 8111 человек. Об этом 21 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным на утро воскресенья, 21 июня, в стране выявлено 7 728 новых случаев заражения. За сутки полностью выздоровело 5 119 человек.