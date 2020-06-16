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День Памяти и скорби в Новосибирске: программа мероприятий 22 июня

вчера 23:54

Фото Густаво Зырянов/Михаил Докукин/Сиб.фм

Новосибирцы почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны в День Памяти и скорби 22 июня; не все мероприятия будут в формате онлайн.

В Новосибирске завтра, 22 июня, пройдут мероприятия, посвящённые Дню Памяти и скорби. Традиционная всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню Памяти и скорби из-за коронавируса в этом году перейдёт из-за ограничений в дистанционный формат – новосибирцы смогут зажечь «Свечу памяти» онлайн.

Акция стартовала в таком формате ещё 15 июня — она продлится до 22 числа.

Ежегодно в этот день в России зажигаются свечи в память обо всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

Жители Новосибирской области с 15 июня по 22 июня смогут зажечь свою свечу на сайте http://деньпамяти.рф. Также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» каждый пользователь с 20 июня по 22 июня сможет не только поделиться информацией об этом, но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям.

В Новосибирске пройдёт ещё одна акция 22 июня — всероссийская «Минута молчания». В 16:15 весь общественный транспорт в городе перестанет работать ровно на минуту. Остановят свою деятельность и организации. Автомобилисты смогут почтить память павших с помощью сигнала в 16:15.

В 16 часов 15 минут по местному времени все предприятия и организации Новосибирска дадут гудок, в городе завоют сирены.

Напомним, 24 июня в Новосибирске пройдёт парад Победы.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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