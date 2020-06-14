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Две 19-летние девушки погибли в страшной аварии под Новосибирском

сегодня 11:09

Смертельное ДТП произошло под Новосибирском этой ночью; в улетевшей в кювет иномарке погибли две 19-летние девушки-пассажирки.

Две девушки 19 лет умерли в перевернувшемся авто под Новосибирском. Водитель в момент аварии был пьян, он остался жив. Об этом сообщили в пресс-службе региональном ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что смертельная авария произошла в 5:15 часов.

"Водитель автомобиля «Тойота –Виста», следуя по дороге в селе Усть-Алеус, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля в правый кювет. В результате ДТП две 19-летних девушки, находившиеся на заднем сидении автомобиля, скончались на месте происшествия", — добавили полицейские.

Водителя и еще одного пассажира сейчас осматривают медицинские работники. На месте работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.

Как удалось установить, за рулём иномарки находился 20-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Права на управление транспортным средством у него не было.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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