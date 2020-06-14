Ещё 7 728 заражённых: коронавирус в России на утро 21 июня

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

7 728 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за последние сутки; в инфекционных стационарах умерли 109 человек.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России превысило 584 тысячи. Об этом 21 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

За сутки диагноз COVID-19 поставлен 7728 пациентам. В больницах умерли 109 человек.

Новые случаи заражения выявлены в 54 регионах страны.Москва — 968

🔸Московская область — 549

🔸Ханты-Мансийский АО — 294

🔸Санкт-Петербург — 229

🔸Нижегородская область — 227

🔸Свердловская область — 207

🔸Воронежская область — 200

🔸Иркутская область — 191

🔸Челябинская область — 182

🔸Ямало-Ненецкий АО — 165

🔸Ростовская область — 153

🔸Красноярский край — 148

🔸Республика Тыва — 147

🔸Архангельская область — 129

🔸Саратовская область — 115

🔸Ульяновская область — 110

🔸Новосибирская область — 105

🔸Ставропольский край — 101

🔸Омская область — 99

🔸Волгоградская область — 98

🔸Псковская область — 95

🔸Приморский край — 89

🔸Республика Саха (Якутия) — 87

🔸Тульская область — 86

🔸Мурманская область — 85

🔸Республика Дагестан — 85

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 85

🔸Ивановская область — 83

🔸Пензенская область — 83

🔸Брянская область — 81

🔸Курская область — 79

🔸Хабаровский край — 77

🔸Белгородская область — 76

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 75

🔸Самарская область — 75

🔸Алтайский край — 72

🔸Чувашская Республика — 69

🔸Забайкальский край — 69

🔸Пермский край — 67

🔸Тверская область — 66

🔸Краснодарский край — 64

🔸Республика Коми — 61

🔸Орловская область — 60

🔸Кемеровская область — 59

🔸Калужская область — 58

🔸Томская область — 58

🔸Амурская область — 57

🔸Республика Башкортостан — 56

🔸Оренбургская область — 56

🔸Новгородская область — 55

🔸Астраханская область — 55

🔸Республика Мордовия — 55

🔸Владимирская область — 53

🔸Тамбовская область — 53

🔸Ленинградская область — 52

🔸Липецкая область — 51

🔸Рязанская область — 49

🔸Кировская область — 49

🔸Ярославская область — 48

🔸Республика Бурятия — 48

🔸Республика Хакасия — 46

🔸Смоленская область — 45

🔸Тюменская область — 45

🔸Камчатский край — 41

🔸Республика Татарстан — 40

🔸Республика Марий Эл — 37

🔸Костромская область — 33

🔸Республика Карелия — 31

🔸Республика Северная Осетия — 31

🔸Калининградская область — 30

🔸Республика Адыгея — 30

🔸Сахалинская область — 30

🔸Курганская область — 27

🔸Магаданская область — 27

🔸Республика Алтай — 25

🔸Республика Ингушетия — 24

🔸Чеченская Республика — 21

🔸Вологодская область — 20

🔸Удмуртская Республика — 19

🔸Республика Калмыкия — 13

🔸Севастополь — 6

🔸Республика Крым — 5

🔸Еврейская АО — 3

🔸Чукотский АО — 1.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 584 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 111 летальных исходов, выздоровело 339 711 человек.