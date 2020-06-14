Ещё 7 728 заражённых: коронавирус в России на утро 21 июня
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
7 728 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за последние сутки; в инфекционных стационарах умерли 109 человек.
Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России превысило 584 тысячи. Об этом 21 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.
За сутки диагноз COVID-19 поставлен 7728 пациентам. В больницах умерли 109 человек.
Новые случаи заражения выявлены в 54 регионах страны.Москва — 968
🔸Московская область — 549
🔸Ханты-Мансийский АО — 294
🔸Санкт-Петербург — 229
🔸Нижегородская область — 227
🔸Свердловская область — 207
🔸Воронежская область — 200
🔸Иркутская область — 191
🔸Челябинская область — 182
🔸Ямало-Ненецкий АО — 165
🔸Ростовская область — 153
🔸Красноярский край — 148
🔸Республика Тыва — 147
🔸Архангельская область — 129
🔸Саратовская область — 115
🔸Ульяновская область — 110
🔸Новосибирская область — 105
🔸Ставропольский край — 101
🔸Омская область — 99
🔸Волгоградская область — 98
🔸Псковская область — 95
🔸Приморский край — 89
🔸Республика Саха (Якутия) — 87
🔸Тульская область — 86
🔸Мурманская область — 85
🔸Республика Дагестан — 85
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 85
🔸Ивановская область — 83
🔸Пензенская область — 83
🔸Брянская область — 81
🔸Курская область — 79
🔸Хабаровский край — 77
🔸Белгородская область — 76
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 75
🔸Самарская область — 75
🔸Алтайский край — 72
🔸Чувашская Республика — 69
🔸Забайкальский край — 69
🔸Пермский край — 67
🔸Тверская область — 66
🔸Краснодарский край — 64
🔸Республика Коми — 61
🔸Орловская область — 60
🔸Кемеровская область — 59
🔸Калужская область — 58
🔸Томская область — 58
🔸Амурская область — 57
🔸Республика Башкортостан — 56
🔸Оренбургская область — 56
🔸Новгородская область — 55
🔸Астраханская область — 55
🔸Республика Мордовия — 55
🔸Владимирская область — 53
🔸Тамбовская область — 53
🔸Ленинградская область — 52
🔸Липецкая область — 51
🔸Рязанская область — 49
🔸Кировская область — 49
🔸Ярославская область — 48
🔸Республика Бурятия — 48
🔸Республика Хакасия — 46
🔸Смоленская область — 45
🔸Тюменская область — 45
🔸Камчатский край — 41
🔸Республика Татарстан — 40
🔸Республика Марий Эл — 37
🔸Костромская область — 33
🔸Республика Карелия — 31
🔸Республика Северная Осетия — 31
🔸Калининградская область — 30
🔸Республика Адыгея — 30
🔸Сахалинская область — 30
🔸Курганская область — 27
🔸Магаданская область — 27
🔸Республика Алтай — 25
🔸Республика Ингушетия — 24
🔸Чеченская Республика — 21
🔸Вологодская область — 20
🔸Удмуртская Республика — 19
🔸Республика Калмыкия — 13
🔸Севастополь — 6
🔸Республика Крым — 5
🔸Еврейская АО — 3
🔸Чукотский АО — 1.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 584 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 111 летальных исходов, выздоровело 339 711 человек.
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