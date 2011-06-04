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Гитару с легендарного концерта Курта Кобейна продали за 6 миллионов долларов

сегодня 17:00

Скриншот из видео на YouTube

Гитару Курта Кобейна продали за шесть миллионов долларов; это рекордная цена для таких аукционов.

Гитару солиста Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе за шесть миллионов рублей. Об этом 21 июня в своём Twitter сообщает официальный аккаунт Julienʼs Auctions в Беверли-Хиллз.

Инструмент Кобейна стал самым дорогим за всю историю аукционов. Ранее за 3,95 миллиона долларов продали стратокастер Fender лидера Pink Floyd Дэвида Гилмора — на нём был записан легендарный альбом «Dark Side of the Moon».

Акустическая гитара модели Martin D-18E использовалась Кобейном во время концерта MTV Unplugged in New York в 1993 году. Запись выступления была опубликована уже после смерти Курта. Полностью посмотреть концерт можно здесь.

Напомним, в Новосибирске в день The Beatles продавали пластинки группы на сумму 250 тысяч рублей.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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