Готовьте зонты: жителей Омска ждёт аномальный июль

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншот с сайта gismeteo.ru

Второй месяц лета для жителей и гостей Омской области может принести немало погодных сюрпризов; по данным синоптиков, в середине лета регион окажется во власти циклонов и низкого атмосферного давления.

Стало известно, какой будет погода в Омской области в июле 2020 года. По данным сервиса gismeteo.ru, то в первый день месяца столбик термометра достигнет максимальной отметки +27 градусов по Цельсию. При этом, с 1 по 5 июля в городе ожидаются осадки в виде дождей.

В последующие 3 дня осадки отступят и омичей ждёт сухая погода, однако 9 июля дожди вновь вернутся в город. Непогода продержится 5 дней до 13 июля.

Затем осадки отступят и придёт потепление. Постепенно столбик термометра будет ползти вверх и к 15 июля остановится на отметки +33 градуса.

Синоптики предупреждают о том, что июль в регионе может стать аномально холодным и нехарактерным по температуре и осадкам для этого времени года.

Напомним, 19 июля на Омск обрушился град и ливень.