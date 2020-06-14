Ищет полиция: в Омске объявили поиск пропавшего ребёнка
Фото с сайта pixabay.com
В Омске бесследно исчез мальчик 9 лет; его местонахождения до сих пор не установлено.
Полиция Омска попросила помощи в поиске 9-летнего Ефима. З, который ушёл из дома по улице Берко Цемента, в Октябрьском округе города, и бесследно исчез.
Согласно ориентировке, ребёнок был одет в серую ветровку, светло-серые спортивные штаны, черные кроссовки.
Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят обращаться в полицию.
Напомним, 18 июня волонтёры объявили поиск школьницы, которая уехала на попутках в Новосибирск и пропала.
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