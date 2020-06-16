Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 22 июня
Фото оперативного штаба
В Новосибирской области выявили ещё 105 больных коронавирусом; умерли уже 70 пациентов.
По состоянию на 22 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 5033 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 105 новых случаев.
Также в штабе сообщили ещё о двух летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчины в возрасте 67 и 84 лет. За всё время умерли 70 пациентов, добавили в штабе.
Из стационаров выписали ещё 54 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 2769 человек.
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