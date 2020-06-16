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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 22 июня

сегодня 00:25

Фото оперативного штаба

В Новосибирской области выявили ещё 105 больных коронавирусом; умерли уже 70 пациентов.

По состоянию на 22 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 5033 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 105 новых случаев.

Также в штабе сообщили ещё о двух летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчины в возрасте 67 и 84 лет. За всё время умерли 70 пациентов, добавили в штабе.

Из стационаров выписали ещё 54 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 2769 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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