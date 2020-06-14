Коронавирус в Новосибирске - 105 новых заражений: сообщение оперативного штаба 21 июня

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Ещё у 105 человек в Новосибирской области выявили коронавирус; в стационарах умерли двое пациентов.

Количество подтверждённых случаев коронавируса в Новосибирской области превысило 5 тысяч. За последние сутки диагноз подтвердился ещё у 105 жителей. Об этом 21 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

"По данным оперативного штаба на утро 21 июня в регионе зарегистрировано 5 033 случая заражения коронавирусом (+105 за последние сутки), в том числе 335 детей. 2769 пациентов выписаны с выздоровлением (+54 за сутки).

Скончались еще два пациента. Одному мужчине было 67 лет, второму – 84 года. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 70 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 77 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 097.

В больницы районов области госпитализированы 412 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 173 340 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 636 жителей региона, 23 577 человек сняты с наблюдения"