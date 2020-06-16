Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 22 июня

Фото Густаво Зырянов/Михаил Докукин/Сиб.фм/kremlin.ru

Больше 5 тысяч новосибирцев заразились коронавирусом. число умерших продолжает расти, а Путин наградил больше 50 медиков за вклад в борьбу с эпидемией; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Ещё 105 новосибирцев заразились коронавирусом

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 5033 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Среди пациентов 335 детей. Выздоровели за всё время 2769 человек.

Умерли ещё двое

В штабе сообщили ещё о двух летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчины в возрасте 67 и 84 лет. За всё время умерли 70 пациентов, добавили в штабе.

Путин наградил новосибирских медиков

Путин учредил медаль имени Луки Крымского. Её в День медика, 21 июня, получили 16 лаборантов, техников и водителей новосибирского центра вирусологии «Вектор». Ещё 49 сотрудников лаборатории получили орден имени Пирогова, который также президент учредил в конце текущей недели. Его получили Лариса Леонидовна Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области и главный врач городской инфекционной больницы №1; Людмила Владимировна Канунникова, главный врач Новосибирского областного госпиталя №2 ветеранов войн; Татьяна Валерьевна Комиссарова, главный врач детской городской клинической больницы №3; Елена Михайловна Ионова, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Карасуке.