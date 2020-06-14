Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 21 июня

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, Густаво Зырянова, Михаила Докукина, Алексея Чистякова,коллаж Сиб.фм

Количество подтверждённых случаев коронавируса в Новосибирской области перешагнуло пятитысячную отметку; в регионе умерли 70 пациентов с COVID-19.

Плюс 105

Новосибирская область утром в воскресенье, 21 июня, перешагнула очередной рубеж — пройдена отметка в 5 тысяч заражённых коронавирусом. Новая официальная цифра — 5033 подтверждённых случаев COVID-19, при этом среди инфицированных 335 детей.

За прошедшие сутки болезнь выявлена у 105 человек. Кроме того, в стационарах умерли ещё два пациента.

"Одному мужчине было 67 лет, второму – 84 года. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 70 человек", — уточнили в оперативном штабе региона.

За сутки в стационарах области стало больше больных в тяжёлом состоянии. Если 20 июня, в субботу, в отделениях интенсивной терапии находились 62 пациента, то в воскресенье — уже 77.

К аппаратам ИВЛ по-прежнему подключены 19 больных.

Как сообщают в оперативном штабе региона, взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 097.

В больницы районов области госпитализированы 412 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

С начала пандемии в Новосибирской области провели 173 340 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 636 жителей региона, 23 577 человек сняты с наблюдения.

Тест на коронавирус

В Новосибирской области с 27 июня вводится обязательное тестирование мигрантов на коронавирус. Об этом сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Согласно изменениям в российском законодательстве все иностранные граждане, желающие получить патент, разрешение на работу, разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации будут обязаны проходить обязательное лабораторное исследование на COVID-19.

Самый безопасный парад

20 июня в Новосибирске прошла генеральная репетиция парада Победы, который из-за коронавируса перенесли с 9 мая на 24 июня. Для того, чтобы снизить риск возможного распространения заразы, шествие военных и демонстрация техники пройдут без зрителей. Увидеть репетицию парада новосибирцам тоже не довелось. Однако фотокорреспонденты Сиб.фм собрали для читателей несколько любопытных кадров с закрытого парада.

Напомним, накануне медики рассказали о состоянии добровольцев, которым поставили вакцину от коронавируса.