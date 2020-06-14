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"Коронавирус закончился?": толпа молодёжи устроила ночную тусовку в Омске

сегодня 10:53

Фото и видео из группы "Ицидент Омск" в социальной сети "ВКонтакте"

Массовая ночная тусовка прошла в Омске этой ночью, несмотря на действующие из-за коронавируса ограничения; толпа молодёжи, по словам очевидцев, устроила "дискотеку" рядом с медицинским колледжем.

Сотни молодых людей стали участниками импровизированной ночной дискотеки в Омске. Очевидцы жаловались на грохот басок и кучу танцующих парней и девушек, которых, судя по всему, ничуть не смущает пандемия коронавируса. Видео гуляний размещено в паблике "Инцидент Омск".

Сообщается, что тусовка проходила рядом с местным медицинским колледжем. Некоторые предположили, что студенты-медики таким образом отметили свой профессиональный праздник.

Напомним, 19 июня жительница Томска пожаловалась на "спонтанную кальянную" на набережной реки.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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