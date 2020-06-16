«Минута молчания» в Новосибирске 22 июня: во сколько начало и где смотреть

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В Новосибирске завтра пройдёт акция «Минута молчания» в день начала Великой отечественной войны; предполагается, что на это время остановится весь транспорт в городе.

Всероссийская акция «Минута молчания» пройдёт в Новосибирске 22 июня. Об этом заявили в пресс-службе мэрии города. Начало запланировано на 16:15 по местному времени.

В этом году в рамках акции на короткое время будет приостановлена повседневная деятельность. В это время на минуту прервётся теле- и радиовещание. Минуту молчания представит голос теле- и радиоведущего, диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игоря Кириллова.

Также на минуту будет остановлена работа общественного транспорта Новосибирска.

Ожидается, что к акции присоединятся различные организации и компании, а также те, кто отложит на минуту все текущие дела и прервёт работу. Сиб.фм будет вести прямую трансляцию «Минуты молчания» в Новосибирске.

Напомним, 18 июня стало известно, как пройдёт парад в Новосибирске.