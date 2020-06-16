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Новосибирец без прав покалечил девочку на дороге

вчера 19:56

Фото ГИБДД

В Новосибирске ребёнок попал под колёса автомобиля; девочка переходила дорогу в неположенном месте, а водитель был без прав.

Двенадцатилетняя девочка пострадала в ДТП в Новосибирске. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе ГИБДД. По данным инспектора группы пропаганды, инцидент произошёл в центре города — водитель 1986 года рождения ехал по Красному проспекту.

Двигаясь в сторону улицы Мясникова, мужчина наехал на девочку. Она переходила дорогу в неположенном месте. Сообщается, что ребёнка госпитализировали с сотрясением головного мозга.

Также в ГИБДД добавили, что водитель управлял автомобилем без прав. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.

Напомним, сегодня под Новосибирском в страшной аварии погибли две девушки.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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