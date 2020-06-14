"Планетянин" Саша Волгин умер в инфекционном стационаре Омска: у парня нашли COVID-19

Фото из группы "Планета друзей" в социальной сети "ВКонтакте"

В Омске умер артист театральной мастерской "Планета Друзей" Саша Волгин; он скончался в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом.

Большой артист и швейных дел мастер Саша Волгин скончался 20 июня в омской больнице. У мужчины был диагностирован COVID-19. Об этом сообщается в группе театральной мастерской "Планета друзей" в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня ушел из жизни наш "планетянин" Саша Волгин. Обаятельный, добрый, ласковый, талантливый — большой артист Театральной Мастерской "Планеты друзей", швейных дел замечательный мастер в нашем проекте "Добрый челнок". Творческий, спортивный, откликающийся на любую инициативу, удивительно добродушный — ведь к нему тянулись все, большие и маленькие. Нам будет его невероятно не хватать", — сообщили друзья и коллеги Александра.

По данным знакомым Волгина, родители мужчины в настоящее время тоже госпитализированы и находятся в разных медицинских учреждениях с тем же диагнозом.

"Все сочувствующие, желающие выразить соболезнования, могут помочь семье, отправив любую сумму на карту через Сбербанк-онлайн. Карта Сбербанка мамы Саши — Натальи Гавриловны Волгиной, привязана к номеру телефона: 7 9507908736", — обратились омичи к неравнодушным людям.

Напомним, этой ночью омичи устроили массовую тусовку на улице города — сотни молодых людей танцевали и пели, забыв о коронавирусе.