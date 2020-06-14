По указу Путина пять росийских врачей стали Героями Труда
Фото с сайта kremlin.ru
Указ о присвоении пяти российским врачам звания Героя Труда подписал президент Владимир Путин; среди награждённых — главврач больницы в Коммунарке.
Почётные звания Героев Труда присвоены пяти врачам российских клиник. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещён сегодня, 21 июня, на сайте Кремля.
Согласно документу, в день медицинского работника за "особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией", звания Героя Труда удостоены главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, который сам переболел COVID-19; главврач петербургской Покровской больницы Марина Бахолдина, главврач городской клинической больницы №29 в Нижегородской области Юлия Гаревская, врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль и главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.
Напомним, 20 июня президент Владимир Путин заявил о продлении доплат медикам, раотающим с больными коронавирусом.
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