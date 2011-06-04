Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Покинула Москву: актриса Яна Троянова прилетела на Алтай

сегодня 08:52

Фото instagram.com/troyanovayana

Российская актриса театра и кино Яна Троянова прибыла на Алтай; телеведущая сезона шоу «Последний герой» сообщила, что добралась до Усть-Коксы.

В субботу, 20 июня известная телеведущая и актриса Яна Троянова поделилась со своими подписчиками в соцсети «Инстаграм» коротким видео, в котором рассказала о прибытии в республику Алтай.

Исходя из сообщений следует, что Яна Троянова долетела до столицы республики – Горно-Алтайска, после чего продолжила своё путешествие по воздуха в более отдалённый район.

«Куда это я прилетела? На Алтай. На зелёном самолёте в зелёный край. Ура!», рассказала телеведущая в сториз по прибытии в аэропорту столицы региона.

После чего выложила еще пару фотографий из райцентра Усть-Кокса, куда она прибыла рейсом малой авиации на турбовинтовом самолёте L-410.

Связаться с Яной Трояновой, чтобы уточнить цель её поездки, корреспонденту Сиб.фм не удалось.

19 июня глава региона Олег Хорохордин внёс изменения в распоряжение правительства Республики Алтай о введении режима повышенной готовности. Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно. Ранее ограничения по работе коллективных средств размещения были продлены до 22 июня. С 11 июня разрешена работа туркомплексов с медицинской лицензией и объектов общественного питания на открытом воздухе

Напомним, 8 июня актёр Павел Деревянко приехал с семьёй на Алтай.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

0

Теги

Республика Алтай
Горный Алтай
Троянова

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

80609
Алкоголизм зависит от группы крови: учёные сделали сенсационное открытие
79211
Пособие на ребёнка до 1,5 года увеличили вдвое: когда заплатят по-новому
40830
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
40752
Коронавирус в Новосибирске - умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
39093
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35788
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
29594
Путин предложил помочь работающим пенсионерам