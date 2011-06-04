Покинула Москву: актриса Яна Троянова прилетела на Алтай

Фото instagram.com/troyanovayana

Российская актриса театра и кино Яна Троянова прибыла на Алтай; телеведущая сезона шоу «Последний герой» сообщила, что добралась до Усть-Коксы.

В субботу, 20 июня известная телеведущая и актриса Яна Троянова поделилась со своими подписчиками в соцсети «Инстаграм» коротким видео, в котором рассказала о прибытии в республику Алтай.

Исходя из сообщений следует, что Яна Троянова долетела до столицы республики – Горно-Алтайска, после чего продолжила своё путешествие по воздуха в более отдалённый район.

«Куда это я прилетела? На Алтай. На зелёном самолёте в зелёный край. Ура!», рассказала телеведущая в сториз по прибытии в аэропорту столицы региона.

После чего выложила еще пару фотографий из райцентра Усть-Кокса, куда она прибыла рейсом малой авиации на турбовинтовом самолёте L-410.

Связаться с Яной Трояновой, чтобы уточнить цель её поездки, корреспонденту Сиб.фм не удалось.

19 июня глава региона Олег Хорохордин внёс изменения в распоряжение правительства Республики Алтай о введении режима повышенной готовности. Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно. Ранее ограничения по работе коллективных средств размещения были продлены до 22 июня. С 11 июня разрешена работа туркомплексов с медицинской лицензией и объектов общественного питания на открытом воздухе

Напомним, 8 июня актёр Павел Деревянко приехал с семьёй на Алтай.