Пожар на Центральном рынке, парад без зрителей и разборки Давы и Серёги - Итоги недели Сиб.фм﻿

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, Густаво Зырянова, Михаила Докукина, из социальных сетей

Уходящая семидневка в Новосибирской области прошла, как говорят, в режиме ожидания: горожане рассчитывали на открытие летних кафе; но вместо июньских посиделок на свежем воздухе были перекрытые из-за репетиции парада улицы, крупный пожар на Центральном рынке и много новых смертей от коронавируса. Главные события последних дней — в итогах недели на Сиб.фм.

Проснулся «убийцей»

Неделя началась, как и положено, с криминала: понедельник — день тяжёлый. 15 июня в сети активно обсуждали историю путешественника и блогера Анатолия Гомзякова из Новосибирска. Мужчину задержали по делу об убийстве его знакомого в апреле.

Со слов адвоката подозреваемого, Андрея Дробина, на протяжении двух месяцев его клиент сотрудничал со следствием, но на дня блогера задержали. Сам он утверждает, что не имеет никакого отношения к убийству. В тот злополучный вечер Гомзяков пришёл в гости к интернет-знакокому, они вместе выпили и Анатолий уснул. А когда пришёл в себя, хозяина в квартире уже не было. В итоге гость ушёл домой, а пропавшего владельца квартиры нашли мертвым под окнами дома.

Впрочем, поводом для возмущения интернет-сообщества стало не только дело Гомзякова. В понедельник же в сеть попала запись с камеры видеонаблюдении в одном из лифтов Красноярска. На кадрах - сцена избиения женщиной маленькой девочки. Блондинкас декольте несколько раз ударяет ребёнка, от чего малышка закрывает лицо руками и, судя по всему, плачет. После того, как запись попала в сеть, правоохранители возбудили дело. Найти суровую женщину не составило труда — она оказалась родной бабушкой пострадавшей девочки.

Убийство Устиновой: первый подозреваемый

Четверо военных пострадали на военном полигоне под Новосибирском — об этом стало известно во вторник, 16 июня. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, причиной инцидента стало «грубое нарушения требований безопасности на территории полигона». В итоге произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которого военнослужащих получили травмы конечностей. Позже стало известно, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Другое громкое уголовное дело — об убийстве в сентябре прошлого года автомобилистки Натальи Устиновой — во вторник сдвинулось с мертвой точки. Тело женщины было обнаружено в октябре, и с тех пор у следствия не было конкретных зацепок для раскрытия преступления. На этот раз, по данным источника в силовых структурах, в истории появился подозреваемый. Идёт ли речь о задержании возможного убийцы или правоохранители только определились с личностью этого человека, пока не известно.

Были во вторник и хорошие новости. К примеру, компания «Медиалогия» поставила мэра Новосибирска Анатолия Локотя на первое место в медиарейтинге мэров субъектов Сибирского федерального округа за май 2020 года.

«Тяжелая ситуация с коронавирусом»

Несмотря на то, что новосибирский Роспотребнадзор заявил о том, что регион практически вышел на «плато» по заболеваемости коронавиорусом, оптимизма происходящее не внушает. Ежедневный прирост новых заражённых — около ста человек. Кроме того, на прошлой неделе в области почти каждый день умирали пациенты с коронавирусом.

На этом фоне эмоциональное видеозаявление главы Болотнинского района Елены Ивановой о «тяжёлой ситуации с коронавирусом» в муниципалитете показались вполне логичным.

«На сегодняшний день в нашем районе действительно складывается очень тяжёлая обстановка в связи с тем, что заболевание коронавирусом распространяется и растёт. На сегодняшний день у нас 14 случаев подтверждённого диагноза, но более 50 человек находятся в центральной районной больнице с неподтверждённым пока диагнозом, но с симптомами коронавируса. Очень сложная обстановка у нас сложилась в отделении социальной защиты населения, нет ни одного специалиста, который исполняет свои обязанности», – сказала Иванова.

Выступление официального лица не осталось незамеченным. В региональном минздраве заявление Ивановой поспешили опровергнуть, сказав, что в министерстве — другие данные по числу заражённых. Областной Роспотребнадзор тоже отчитался, что Болотнинский район не входит в число лидеров по заболеваемости.

Чья правда более правдивая, остаётся только догадываться.

Почти также можно сказать и о ситуации, сложившейся в региональном Избиркоме накануне голосования по Конституции. Накануне несколько членов УИК (участковых избирательных комиссий) обратились к коллегам с призывом не выходить на работу 1 июля, чтобы не рисковать собственным здоровьем во время пандемии коронавируса. При этом, как заявила в среду, 17 июня, глава регионального Избиркома Ольга Благо, данное заявление она расценивает как провокацию, нежели реальный страх заразиться. Благо подчеркнула, что на всех участках в день голосования буду предприняты максимально возможные меры безопасности. Кроме того, все члены УИК пройдут тестировании на COVID-19.

Свободу «Телеграмму» и уличным кафе

В четверг, 18 июня, появилась долгожданная ясность в вопросе дальнейшего снятия введённых из-за коронавируса ограничений. По словам губернатора Андрея Травникова, 22 или 23 июня правительство примет пакет решений, касающихся открытия летних веранд кафе, а также магазинов площадью менее 800 квадратных метров.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса до конца недели. Решение заготовлено, примем его в понедельник или вторник», – сказал он.

Скорая «разблокировка» летних кафе в Новосибирске стала не единственной новостью со знаком «плюс»: в тот же день федеральные власти в лице Роскомнадзора объявили о разблокировке мессенджера «Телеграмм».

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. В настоящее время совместными усилиями с ведущими российскими и зарубежными интернет-компаниями еженедельно в среднем удаляется материалов: пропагандирующих суицидальное поведение 2 500, экстремистского и террористического характера 1 300, пропагандирующих употребление наркотиков, о местах их приобретения 800, с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 300», — заявили в РКН.

Тем временем, многие сибиряки далеки сегодня от «пользовательских радостей»: им не до кафе и не до телеграммов. С начала года количество официально безработных в регионе выросло втрое. Потерявшие из-за пандемии коронавируса работу люди вынуждены выживать на пособия и соглашаться на любые подработки. Свои истории — о многомесячных поисках заработка и фальшивых вакансиях — они рассказали журналисту Сиб.фм.

«Горим со всех сторон»

Редкая пятница обходится без ЧП: недельная усталость часто оборачивается невнимательностью, усугубляется расслабленностью и приводит к трагедиям.

Что стало причиной крупного пожара на Центральном рынке в Новосибирске — стечение обстоятельств или чьё-то злое намерение, предстоит выяснить дознавателям. Пока известно только одно — погибших и пострадавших на пожаре нет, но ущерб причинён огромный. По информации регионального МЧС, горел 3 этаж рынка — более 250 квадратных метров площади.

«Тушение возгорания осложнялось конструктивными особенностями здания, наличием горючего утеплителя в конструкциях мансардного этажа, а также сильным задымлением помещений. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, созданы несколько боевых участков», — уточнили пожарные.

Огнеборцы работали на месте с 21:20 до 03:05 часов.

Запомнилась пятница и очередной громкой коррупционной историей. 19 июня по подозрению во взятке был задержан директор Новосибирского промышленно-энергетического колледжа. Вероятно, речь идёт о Михаиле Гутенёве – он указан в качестве директора на официальном сайте учреждения.

По версии следствия, с апреля по май 2020 года одной из подрядных организаций за счет бюджетных денежных средств для ГБПОУ "Новосибирский промышленно-энергетический колледж" были выполнены строительно-ремонтные работы. По их завершении директор колледжа потребовал от представителя подрядной организации передать ему взятку в размере 241 тысячи рублей, т.е. в крупном размере, за оплату выполненных строительных работ. Позже директор компании обратился в УФСБ с заявлением о взяточничестве. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Негативный фон пятницы разбавлял разве что выходец из Новосибирска, а ныне — жених певицы Ольги Бузовой — блогер Давид Манукян. В своём инстаграм он выложил свежую песню, в которой есть строчка о «малой родине» Давы. Он признаётся, что «родом с Затулинки» и ещё недавно «был весь в кредитах».

«Туда не ходи, сюда ходи»

В субботу в Новосибирске прошла генеральная репетиция парада Победы, который из-за коронавируса перенесли с привычной даты — 9 мая — на 24 июня. Главная особенность этого юбилейного парада в том, что он впервые за всю историю пройдёт без зрителей. Ограничив доступ граждан на центральную площадь сибирской столицы, власти решили спасти зевак от возможного заражения коронавирусом.

В день репетиции «эпицентр» парадного события полностью перекрыли — по Красному проспекту вдоль площади имени Ленина нельзя было не только проехать, но и пройти. Металлические ограждения, автомобили ГАИ, полицейские взяли площадь в плотное кольцо.

Что происходило за решётками и спинами стражей порядка, Сиб.фм рассказывал в трансляции с парада, а также в фоторепортаже, в котором собраны лучшие кадры перекрытого на репетицию города.

Солнечное затмение и "битва титанов"

Пока одна часть новосибирцев в воскресенье, 21 июня, поздравляла друзей и знакомых медиков с профессиональным праздником, другая не могла глаз оторвать от небосклона. В районе обеда случилось частичное солнечное затмение. Луна перекрыла нижний край Солнца, и это было довольно хорошо заметно сквозь стёкла защитных очков или отработанную рентгеновскую плёнку.

Возможно, именно это природное явление спровоцировало конфликт двух популярных представителей российского шоубизнеса — исполнителя песни "Чёрный бумер" Серёги и блогера из Новосибирска Давида Манукяна. Последний анонсировал выпуск нового трека, созданного на основе хита 2000-х годов, но не пригласил Серёгу на обложку. Рэпер посоветовал Манукяну "исправиться".

Такими были самые заметные события с 8 по 14 июня. Чем запомнятся следующие семь дней – расскажем в воскресенье в Итогах недели Сиб.фм.