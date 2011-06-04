Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Просим учесть наше мнение: жители Бердска выступили против строительства свалки

сегодня 09:46

Фото с сайта pixabay.com

Гражданские активисты собирают подписи против строительства полигона ТБО в границах Бердска; горожане создали петицию и просят помощи главы региона мэра города.

Жители микрорайона Юго-Восточный в Бердске ведут сбор подписей под обращением к главе города и губернатору Новосибирской области Андрея Травникова. По их мнению, строительство полигона ТБО негативно скажется на экологической и эпидемиологической ситуации.

Ранее муниципалитет выделил земельный участок между посёлком Маяк и Юго-Восточным микрорайоном Бердска компании «Полигон», которая планирует построить там полигон твёрдых коммунальных отходов и запустить его в эксплуатацию в 2022 году. Уже начались работы по строительству дороги.

«Мы, жители микрорайона Юго-Восточный города Бердска, выражаем своё несогласие с данным соседством, а также с использованием дороги ул. Полевой для круглосуточного транспортирования бытовых отходов. Просим учесть наше мнение. Также просим главу администрации города Бердска оказать помощь в решении данного вопроса, не допустить размещения полигона или мусороперерабатывающего завода рядом с территорией кладбища и нашего микрорайона», – говорится в тексте обращения.

Помимо этого активисты создали петицию на сайте Change.org на имя главы региона Андрея Травникова, в которой просят главу региона повлиять на ситуацию.

Напомним, 4 июня СК начал проверку опасной свалки химических отходов в Омске.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

0

Теги

свалка
петиция
Бердск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

80609
Алкоголизм зависит от группы крови: учёные сделали сенсационное открытие
79211
Пособие на ребёнка до 1,5 года увеличили вдвое: когда заплатят по-новому
40830
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
40752
Коронавирус в Новосибирске - умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
39093
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35788
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
29594
Путин предложил помочь работающим пенсионерам