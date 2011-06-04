Просим учесть наше мнение: жители Бердска выступили против строительства свалки

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Гражданские активисты собирают подписи против строительства полигона ТБО в границах Бердска; горожане создали петицию и просят помощи главы региона мэра города.

Жители микрорайона Юго-Восточный в Бердске ведут сбор подписей под обращением к главе города и губернатору Новосибирской области Андрея Травникова. По их мнению, строительство полигона ТБО негативно скажется на экологической и эпидемиологической ситуации.

Ранее муниципалитет выделил земельный участок между посёлком Маяк и Юго-Восточным микрорайоном Бердска компании «Полигон», которая планирует построить там полигон твёрдых коммунальных отходов и запустить его в эксплуатацию в 2022 году. Уже начались работы по строительству дороги.

«Мы, жители микрорайона Юго-Восточный города Бердска, выражаем своё несогласие с данным соседством, а также с использованием дороги ул. Полевой для круглосуточного транспортирования бытовых отходов. Просим учесть наше мнение. Также просим главу администрации города Бердска оказать помощь в решении данного вопроса, не допустить размещения полигона или мусороперерабатывающего завода рядом с территорией кладбища и нашего микрорайона», – говорится в тексте обращения.

Помимо этого активисты создали петицию на сайте Change.org на имя главы региона Андрея Травникова, в которой просят главу региона повлиять на ситуацию.

Напомним, 4 июня СК начал проверку опасной свалки химических отходов в Омске.