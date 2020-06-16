Путин наградил новосибирских врачей новым орденом

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Российский президент учредил два новых ордена для медиков; четыре новосибирских врача получили их за работу во время эпидемии.

Четыре врача из Новосибирской области получили новую государственную награду — орден имени Пирогова. Об этом 21 июня сообщает «МК-Новосибирск». Это новый орден, который президент Владимир Путин учредил в конце текущей недели.

Его получили Лариса Леонидовна Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области и главный врач городской инфекционной больницы №1; Людмила Владимировна Канунникова, главный врач Новосибирского областного госпиталя №2 ветеранов войн; Татьяна Валерьевна Комиссарова, главный врач детской городской клинической больницы №3; Елена Михайловна Ионова, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Карасуке.

Также Путин учредил медаль имени Луки Крымского. Её в День медика, 21 июня, получили 16 лаборантов, техников и водителей новосибирского центра вирусологии «Вектор». Ещё 49 сотрудников лаборатории получили орден имени Пирогова.

Напомним, 21 июня врачей поздравил сибирский танцор Дмитрий Красилов по прозвищу «пухляш».