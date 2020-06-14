Путин сделал заявление об участии в следующих выборах

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Действующий президент прокомментировал возможность участии в выборах; Путин этого не исключает.

Владимир Путин допустил участие в следующих выборах президента России. Об этом действующий глава государства заявил сегодня, 21 июня, комментируя поправки в Конституцию.

«Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, баллотироваться. Там видно будет», — сказал он, добавив, что «для себя еще ничего не решил», в фильме «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее сообщалось, что голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в России 1 июля. Среди поправок принято решение внести статью об обнулении президентских сроков действующего главы государства.

Владимир Путин впервые пришёл на пост президента России в 2000-м году. После временного правления Дмитрия Медведева он занимает должность главы государства с 2012 года.

Напомним, 19 июня губернатор Омской области заявил, что Конституция РФ написана американцами.