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Пьяный водитель устроил тройное ДТП с автобусом в Новосибирске: есть пострадавшие

сегодня 11:51

Фото из паблика «АСТ-54»

Один человек получил травмы в аварии с участием автобуса и двух иномарок в Новосибирске; виновник столкновения был нетрезв.

В воскресенье, 21 июня около 7 утра пьяный водитель на автомобиле Lexus стал инициатором тройного ДТП на Бердском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Водитель 1995-го года рождения, находившийся за рулём «Лексуса», совершил столкновение с автомобилем Hyundai Tucson, стоявшем на остановке. По инерции корейская иномарка отлетела во впереди стоявший автобус 68 маршрута с пассажирами.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Hyundai. Её доставили в больницу.

Автомобиль виновника аварии отправили на спецстоянку, а на водителя составили административный протокол по статье 12.8.1 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Санкция статьи влёчет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 18 июня в ДТП на Бердском шоссе столкнулись внедорожник и «Жигули».

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

ДТП
авария
Новосибирск

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