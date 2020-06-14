Пьяный водитель устроил тройное ДТП с автобусом в Новосибирске: есть пострадавшие

Фото из паблика «АСТ-54»

Один человек получил травмы в аварии с участием автобуса и двух иномарок в Новосибирске; виновник столкновения был нетрезв.

В воскресенье, 21 июня около 7 утра пьяный водитель на автомобиле Lexus стал инициатором тройного ДТП на Бердском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Водитель 1995-го года рождения, находившийся за рулём «Лексуса», совершил столкновение с автомобилем Hyundai Tucson, стоявшем на остановке. По инерции корейская иномарка отлетела во впереди стоявший автобус 68 маршрута с пассажирами.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Hyundai. Её доставили в больницу.

Автомобиль виновника аварии отправили на спецстоянку, а на водителя составили административный протокол по статье 12.8.1 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Санкция статьи влёчет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 18 июня в ДТП на Бердском шоссе столкнулись внедорожник и «Жигули».