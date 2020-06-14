Самый длинный день в году: когда весна встречается с летом

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сегодня, 21 июня, — самый длинный день 2020 года; солнце достигает своего пика в положении на горизонте.

Воскресенье, 21 июня, стало самым продолжительным днём года: сегодня солнце займёт своё пиковое положение на горизонте, подарив жителям максимально большое количество световых часов и минут.

По расчётам специалистов, длина светового дня третьего воскресенья июня составит около 17 часов.

Важной "точкой" дня можно считать момент 13:07 минут по-московскому времени. В эти минуты случится переход от астрономической весны к астрономическому лету.

Напомним, 21 июня новосибирцы могли наблюдать частичное солнечное затмение.