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Сердечно-лёгочная реанимация не помогла: в Новосибирске 46-летняя женщина утонула в карьере

сегодня 13:52

Фото из группы "Спасатели МАСС" в социальной сети "ВКонтакте"

Тело 46-летней женщины подняли спасатели из водоёма в Ленинском районе; у карьера она отдыхала с компанией друзей.

46-летняя женщина утонула днём в субботу, 20 июня, в карьере возле Юго-Западного жилмассива в Ленинском районе Новосибирска. На берег её тело подняли спасатели. Об этом сообщается в группе "Спасатели МАСС" в социальной сети "ВКонтакте".

"Поднято из воды и доставлено на берег тело женщины (46 лет), проведение сердечно-лёгочной реанимации. Тело передано бригаде врачей скорой помощи", — говорится в сводке.

По данным региональных СМИ, погибшая в момент трагедии была в состоянии опьянения, у карьера она находилась с компанией друзей.

Напомним, ранее новосибирские спасатели опубликовали видеоролик о том, как тонут люди.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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