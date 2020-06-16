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Сибирский «Пухляш» из Little Big снял безумное видео в честь Дня медиков

вчера 21:42

Фото Дмитрия Красилова

Известный танцор и участник группы Little Big Дмитрий Красилов поздравил медиков с их днём; уроженец Алтайского края записал необычное видео в своём стиле.

Дмитрий Красилов, ставший известным после выступления с группой Little Big как сибирский «пухляш», записал видео в честь Дня медиков. Поздравление танцор опубликовал в своём Instagram-аккаунте сегодня, 21 июня. Дмитрий Красилов снял довольно необычные танцы в фирменном стиле.

День медика отмечается в третье воскресенье в нескольких странах СНГ ещё со времён СССР. В России в 2020 году этот праздник выпал на 21 июня.

Дмитрий Красилов — уроженец Алтайского края. Стал известен после съёмок в клипе Little Big, который группа сняла для участия в Евровидении. Прозвище «пухляш» получил из-за своих габаритов, которые не мешают ему исполнять танцы.

Напомним, накануне Дмитрий Красилов устроил танцы на даче.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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