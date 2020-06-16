«Силы покидают в считанные секунды»: подросток утонул во время купания в Иркутске

Фото МЧС

В Иркутске скончался 13-летний подросток; он отплыл на 80 метров от берега.

Тринадцатилетний школьник утонул, купаясь в Иркутске. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили в региональном ГУ МЧС. Как добавили в ведомстве, инцидент произошёл накануне в популярном у местных жителей месте отдыха под названием Тёплые озёра.

Парень пришёл на озеро искупаться вместе с друзьями. Он поплыл один, однако ушёл слишком далеко от берега. В один момент он начал тонуть, а друзья не смогли его спасти. Спасатели нашли тело подростка в 80-ти метрах от берега, сообщили в МЧС. Как рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам иркутской группы патрульной службы № 3 Центра ГИМС Александр Ярошенко, трагедии на воде всегда происходят в те моменты, когда их ожидают меньше всего.

«Опасное заблуждение думать, что если здесь так многолюдно, то обязательно кто-нибудь придет на помощь. Чаще тонущие не имеют возможность известить о беде, потому что захлебывающегося человека силы покидают в считанные секунды. Так и происходит: рядом тонет человек, а окружающие этого даже не понимают. Мы будем и дальше проводить профилактические мероприятия, раздавать памятки, устанавливать аншлаги, патрулировать акватории, места массового отдыха», — говорит специалист.

Вероятно, причиной гибели парня могла стать низкая температура воды в день трагедии на Тёплых озёрах — она составляла всего 13 градусов. Также могли повлиять сложный рельеф и глубинные обрывы.

Напомним, 17 июня в Новосибирске утонул подросток.