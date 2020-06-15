Скончался напавший на полицейских в Москве стрелок

Фото телеграм-канала Readovka

Ратмир Галаев, открывший огонь по полицейским в Москве, скончался в больнице; ранее он был тяжело ранен.

Мужчина, который стрелял в полицейских на Ленинском проспекте в Москве, умер от полученных ранений в больнице. Об этом 21 июня со ссылкой на представителя Следственного комитета сообщает РИА-Новости.

Ранее Сиб.фм сообщал, что уроженец Ингушетии Ратмир Галаев 15 июня устроил стрельбу на дороге в Москве. В ходе перестрелки пострадали двое полицейских. Сегодня они находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Сотрудникам удалось ранить нападавшего. О смерти Галаева сообщалось в день перестрелки, однако тогда в СК опровергли эту информацию.

Мотивы нападавшего не установлены. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 18 июня москвич расстрелял семью, а затем покончил с собой — он мог пойти на убийство из-за неудачных отношений.