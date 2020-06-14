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Снова дожди: новосибирцев ждёт очередная сырая неделя

сегодня 13:07

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новая неделя в Новосибирске начнётся с дождей; все семь дней ожидаются пасмурными и не особо жаркими.

Предстоящая неделя в Новосибирске будет пасмурной и дождливой. Несмотря на то, что воздух в городе прогреется до 22-25 градусов, пляжи вряд ли будут пользоваться популярностью у отдыхающих.

Как сообщается на сайте Гисметео.ру, днём в понедельник, 22 июня, в сибирской столице будет облачно с прояснениями и до 24 градусов тепла. В Западно-Сибирском УГМС также не исключают кратковременные дожди и грозы.

Дожди синоптики обещают в среду и в воскресенье, однако и в остальные дни горожанам не помешает взять с собой зонт. "Пасмурная погода" — верный признак возможных осадков.

Стоит также отметить, что самым тёплым днём предстоящей недели станет суббота, поэтому все выездные мероприятия лучшие планировать на 27 число. По данным Гисметео, выходной порадует стабильными +27, лёгким южным ветром и низкой вероятностью осадков.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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