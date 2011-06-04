Солнечное затмение можно наблюдать над Новосибирском

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Частичное солнечное затмение можно наблюдать в эти минуты над Новосибирском; оно началось в 13:00 по местному времени и достигнет "пика" к 14 часам.

Кольцеобразное солнечное затмение началось 21 июня в 13:00 по новосибирскому времени. Луна не полностью закрывает собой диск Солнца, а оставляет края в виде яркого кольца. Об этом сообщает Новосибирский планетарий.



По данным специалистов, в сибирской столице можно будет наблюдать лишь частную фазу затмения, когда Луной закроет нижний край диска Солнца.

Началась частная фаза затмения в 13 часов по местному времени, к 14 часам оно достигнет максимума и ещё через 50 минут завершится.



"Солнечное затмение при ясной погоде можно наблюдать и без помощи оптических приборов. Однако, необходимо помнить о защите глаз! Для этого можно использовать специальные светофильтры, темные стекла, очки для солярия, использованную рентгеновскую пленку, пленку от старых компьютерных дискет", — говорится в сообщении планетария.

Напомним, в мае новосибирцы могли наблюдать пролёт МКС.