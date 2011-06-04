Солнечное затмение над Новосибирском: как это было

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Частичное затмение могли наблюдать новосибирцы в небе над городом; в воскресенье в 14:00 по местному времени Луна закрыла нижний край Солнца.

Сотни новосибирцев стали сегодня свидетелями редкого природного явления: Луна закрыла нижний край солнечного диска. Затмение продолжалось около часа. Оно началось в 13:00 и в 14:00 достигло "пика". Это зрелищный момент успел запечатлеть фотограф Сиб.фм.

Отметим, что наблюдать за движением небесных тел с земли "невооружённым глазом" довольно непросто. Новосибирцам пришлось вооружиться специальными фильтрами и использовать тёмные стекла, очки для солярия, отработанную рентгеновскую плёнку.

Напомним, в мае новосибирцы могли наблюдать пролёт МКС над городом.