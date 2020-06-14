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Стал намного заразнее: учёные заявили о мутации коронавируса

сегодня 13:26

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Сибирские учёные разработали математическую модель коронавируса; по данным специалистов, COVID-19 мутирует и становится всё более заразным.

Мутация коронавируса приводит к росту его заразности в 2,5-8 раз, — об этом со ссылкой на ответственного секретаря межведомственной рабочей группы СО РАН по коронавирусу Ольгу Дорохову сообщает Интерфакс.

К таким выводам учёные пришли после разработки на базе Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск) модели распространения COVID-19.

"Данная модель позволила подтвердить гипотезу об устойчивой мутации возбудителя болезни", сообщила Дорохова агентству "Интерфакс-Сибирь".

Мутация увеличивает "эффективность" проникновения вируса в клетку, что увеличивает его заразность в 2,5-8 раз.

В тоже время учёные отметили, что одновременно с ростом заразности снижается уровень смертности от коронавируса. Если в начале пандемии летальность составляла 10 %, то сейчас — не более 3%.

Напомним, по данным на 21 июня в Новосибирской области скончались 70 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Коронавирс
Новосибирск

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