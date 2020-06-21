Стала миллионером в 15 лет: умерла популярная российская блогерша

Фото из Instagram Насти Тропицель

Популярная российская блогерша трагически погибла во время отдыха на Бали; девушка заявляла, что заработала свой первый миллион в 15 лет.

Блогерша Анастасия Тропицель погибла во время езды на мотоцикле во время отдыха на Бали. Об этом сообщила мать девушки на её странице в Instagram.

Настя Тропицель — популярная блогерша, которая утверждала, что заработала первый миллион рублей в 15 лет. Она скончалась в возрасте 18 лет. Девушка вела блог о фрилансе, фитнесе и способах заработка.