Стала миллионером в 15 лет: умерла популярная российская блогерша
Фото из Instagram Насти Тропицель
Популярная российская блогерша трагически погибла во время отдыха на Бали; девушка заявляла, что заработала свой первый миллион в 15 лет.
Блогерша Анастасия Тропицель погибла во время езды на мотоцикле во время отдыха на Бали. Об этом сообщила мать девушки на её странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. 😭😭😭 Я не могу в это поверить. Мама.
Настя Тропицель — популярная блогерша, которая утверждала, что заработала первый миллион рублей в 15 лет. Она скончалась в возрасте 18 лет. Девушка вела блог о фрилансе, фитнесе и способах заработка.
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают