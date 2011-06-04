"Судя по губам, это блондинка": в соцсетях обсуждают фото пойманной новосибирцем рыбы

Фото Никиты Дюпина со страницы "Рыбалка в Новосибирске"

Фото субботнего улова выложил в соцсеть новосибирец Никита Дюпин; рыбак похвастал лещом весом почти в 2 килограмма.

Леша весом почти 2 килограмма поймал новосибирский рыбак Никита Дюпин. Фотоотчет о субботнем улове мужчина опубликовал в сообществе "Рыбалка в Новосибирске" в социальной сети "ВКонтакте".

"Новый рекорд этого сезона, лещ на 1920 граммов", — написал Дюпин. Он также добавил, что после памятного фото отпустил рыбу обратно в воду.

Комментаторы искренне порадовались за тяжеловесный трофей сибиряка. При этом особо внимательные обратили внимание не на габариты леща, а на его ...губы.

"Судя по губам, это блондинка", — пошутил один из подписчиков группы, намека на модную сейчас у девушек процедуру по увеличению губ.

Напомним, в марте житель Мурманска удивился пойманной им рыбе с человеческими губами.