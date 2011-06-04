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Цистерна с серной кислотой перевернулась в Красноярском крае: есть жертвы

вчера 20:25

Фото Pixabay

В Красноярском крае опрокинулась цистерна, наполненная серной кислотой; водитель автомобиля скончался.

В Северо-Енисейском районе Красноярского края водитель погиб при аварии с участием автомобиля, перевозящего серную кислоту. Об этом 21 июня со ссылкой на работников предприятия сообщает телеканал «ТВК-Красноярск». По данным источников, инцидент произошёл сегодня на золотом прииске в селе Верхнее Енашимо.

Собеседник канала утверждает, что на трассе 04К-052 опрокинулся грузовик, перевозивший серную кислоту. Разгерметизации цистерны с веществом не произошло, сообщает издание. Однако при этом часть кислоты вылилась на дорогу. Водитель автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы — мужчина скончался на месте.

Официальным комментарием регионального МЧС «ТВК-Красноярск» не располагает. Канал отмечает, что очевидцы заявили о перекрытии дороги, на которой произошёл инцидент. На месте работают специалисты.

Напомним, 11 июня в Новосибирске водитель КАМАЗа погиб от удара током — во время разгрузки грунта его автомобиль задел провода.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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