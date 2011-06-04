У сотрудника коронавирус: поликлинику в Барнауле закрыли на карантин

Фото с сайта pixabay.com

COVID-19 подтвердился среди персонала медучреждения Барнаула; из-за ограничений пациенты столкнулись с проблемой при получении справок.

КГБУЗ «Городская поликлиника № 10 Барнаула» прекратила приём пациентов минимум на неделю. Об этом сообщает информагентство «Банкфакс». В регистратуре детского отделения учреждения ответившая на звонок сотрудница сообщила журналистам о том, что, у одного из ее коллег обнаружили коронавирус.

Учреждение будет минимум на неделю закрыто неделю закроется на карантин. В помещениях усилены дезинфекционные мероприятия.

Жители столицы Алтайского края, прикреплённые к медучреждению жалуются, что их дети получали справки в этой поликлинике для поездки в лагеря, однако им сейчас им отказывают в получении документа.

Напомним, 9 июня в Красноярске студенческое общежитие закрыли на карантин из-за коронавируса.