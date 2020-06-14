«Устроили разборки»: автор «Черного бумера» запретил блогеру из Новосибирска Манукяну выпустить новый трек

Фото со страницы Давида Манукяна в Instagram

Возлюбленный певицы Ольги Бузовой новосибирский блогер Давид Манукян поругался с Серёгой; Дава отказался приглашать музыканта на обложку нового трека.

Давид Манукян анонсировал релиз нового трека основе хита начала 2000-х «Чёрный бумер», но песня так и не вышла из-за претензии Серёги (автор «Чёрного бумера»,– примечание Сиб.фм). Артисты повздорили в «Инстаграме».

«Оценил твою обложку. Крутая обложка. Но тебе не кажется, что есть ещё один дядя, который мог бы быть на обложке, потому что этот дядя участвует в этом треке. И без разрешения этого дяди трек вообще может не выйти. Не то, что дядя так сильно хочет на обложку, просто дядя уже маме пообещал. Так что ты давай-ка, ты, исправляйся», – возмутился Серёга .

В свое оправдание Дава записал короткое видео в котором объяснил историю песни и мотивировал, почему автора «Чёрного бумера» не будет на обложке.

«Серёга, этот трек про то, как я купил тачку. Это моя история, хоть она и совместная с тобой, но это трек про то, как я покупаю тачку, поэтому на обложке тебя не будет», – сказал Манукян.

Блогер предложил Серёге созвониться и урегулировать вопросы, пообещав, что трек всё же выйдет — в 23:59 21 июня.

"Если есть вопросы, ты лучше мне набери, чем вот так вот. И очень важный момент – трек сегодня вечером выйдет", — сказал он в сториз.

Накануне стало известно о том, что Давид Манукян исполнил давнюю мечту и приобрёл новый автомобиль. По словам блогера, это первая модель популярной серии в России.

Поклонники Манукяна уже выяснили, что избранник Бузовой мог приобрести BMW Х6 М competition. Цена этого авто варьируется от 9,7 до 11,6 миллионов рублей и зависит от комплектации.

Напомним, 19 июня Давид Манукян прославил Затулинку.