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В Ленинградской области пожилой мужчина выпал из окна госпиталя

сегодня 06:20

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

87-летний житель Соснового Бора не выдержал падения с 7 этажа; мужчина находился в госпитали

В Сосновом Бору насмерть разбился 87-летний житель – он выпал из окна больницы. Тело мужчины нашли утром у здания ЦМСЧ №38 утром пятницы, сообщает издание online47.ru.

Происшествие случилось в больничном городке Центральной МСЧ №38. 87-летний житель был пациентом отделения терапии.

Пожилой мужчина при невыясненных обстоятельствах упал с 7 этажа и разбился насмерть. В настоящее время устанавливаются возможные причины произошедшего.

Напомним, 16 июня в Кузбассе подросток погиб, упав с ЛЭП во время селфм.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

падение с высоты
Ленинградская область

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