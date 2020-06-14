В Ленинградской области пожилой мужчина выпал из окна госпиталя
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
87-летний житель Соснового Бора не выдержал падения с 7 этажа; мужчина находился в госпитали
В Сосновом Бору насмерть разбился 87-летний житель – он выпал из окна больницы. Тело мужчины нашли утром у здания ЦМСЧ №38 утром пятницы, сообщает издание online47.ru.
Происшествие случилось в больничном городке Центральной МСЧ №38. 87-летний житель был пациентом отделения терапии.
Пожилой мужчина при невыясненных обстоятельствах упал с 7 этажа и разбился насмерть. В настоящее время устанавливаются возможные причины произошедшего.
Напомним, 16 июня в Кузбассе подросток погиб, упав с ЛЭП во время селфм.
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