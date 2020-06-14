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В Санкт-Петербурге ребенок попал в реанимацию после укуса змеи

сегодня 03:00

Фото pixabay.com

Двухлетний мальчик гулял вместе с бабушкой по берегу Финского залива; после укусу гадюки ребенок попал в больницу.

В Санкт-Петербурге госпитализирован двухлетний мальчик, которого укусила гадюка. Змея набросилась на ребенка и укусила в руку. Об инциденте сообщает издание online47.ru.

Происшествие случилось в районе Балтийского бульвара. Мальчик вместе с бабушкой совершал прогулку по берегу Финского залива. Когда ребенок попытался поднять с земли камень, на него неожиданно набросилась гадюка.

Мальчик был доставлен в больницу с укушенной раной 4-5 пальцев левой кисти. По предварительным данным, сейчас медики пытаются стабилизировать состояние ребенка – он находится в реанимации.

Отметим, что змеи выползают на согретые солнцем камни. Любое неосторожное движение они могут принять за агрессию, поэтому нападают первыми.

Напомним, 20 июня стало известно, что в Новосибирске убийцу беременной женщины оставили в СИЗО.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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пострадали дети

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