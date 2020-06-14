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Вдова Кобзона попала в больницу с коронавирусом - СМИ

сегодня 15:43

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Федеральные СМИ сообщили о заражении коронавирусом Нелли Кобзон — супруги покойного Иосифа Кобзона; официального подтверждения этой информации пока нет.

Вдова Иосифа Кобзона Нелли госпитализирована с коронавирусом в московский госпиталь "Лапино". Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Starhit.

По информации издания, в кругу семьи не понимают, каким образом и где Нелли Кобзон могла заразиться, она всячески оберегала себя от опасных контактов.

Стоит отметить, что официальных подтверждений сведений со стороны семьи не поступало.

Напомним, российский певица Надежда Бабкина заявила о серьёзных проблемах со здоровьем после перенесённого коронавируса.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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коронавирус

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