Вдова Кобзона попала в больницу с коронавирусом - СМИ

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Федеральные СМИ сообщили о заражении коронавирусом Нелли Кобзон — супруги покойного Иосифа Кобзона; официального подтверждения этой информации пока нет.

Вдова Иосифа Кобзона Нелли госпитализирована с коронавирусом в московский госпиталь "Лапино". Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Starhit.

По информации издания, в кругу семьи не понимают, каким образом и где Нелли Кобзон могла заразиться, она всячески оберегала себя от опасных контактов.

Стоит отметить, что официальных подтверждений сведений со стороны семьи не поступало.

Напомним, российский певица Надежда Бабкина заявила о серьёзных проблемах со здоровьем после перенесённого коронавируса.