Вдова Кобзона попала в больницу с коронавирусом - СМИ
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Федеральные СМИ сообщили о заражении коронавирусом Нелли Кобзон — супруги покойного Иосифа Кобзона; официального подтверждения этой информации пока нет.
Вдова Иосифа Кобзона Нелли госпитализирована с коронавирусом в московский госпиталь "Лапино". Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Starhit.
По информации издания, в кругу семьи не понимают, каким образом и где Нелли Кобзон могла заразиться, она всячески оберегала себя от опасных контактов.
Стоит отметить, что официальных подтверждений сведений со стороны семьи не поступало.
Напомним, российский певица Надежда Бабкина заявила о серьёзных проблемах со здоровьем после перенесённого коронавируса.
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