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«Все машины в хлам»: град в Хакасии уничтожил несколько автомобилей

сегодня 17:36

Фото «ЧП Омск»

В Республике Хакасия прошёл мощный град; очевидцы сообщили о нескольких разбитых автомобилях.

Град в Хакасии разбил несколько автомобилей. Об этом 21 июня сообщили очевидцы. Кадры опубликовал телеграм-канал «Борус».

Автор видео показывает повреждения, которые град нанёс машинам. На кадрах видно, что у одной иномарки разбито стекло и от ударов помят кузов. Аналогичные повреждения видны и у других автомобилей.

За последнюю неделю стихия обрушивалась и на другие сибирские регионы. Так, в конце недели град с ливнем прошёл в Омске. О пострадавших тогда не сообщалось.

Напомним, в начале июня Кузбасс засыпало градом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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