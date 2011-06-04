«Все машины в хлам»: град в Хакасии уничтожил несколько автомобилей
Фото «ЧП Омск»
В Республике Хакасия прошёл мощный град; очевидцы сообщили о нескольких разбитых автомобилях.
Град в Хакасии разбил несколько автомобилей. Об этом 21 июня сообщили очевидцы. Кадры опубликовал телеграм-канал «Борус».
Автор видео показывает повреждения, которые град нанёс машинам. На кадрах видно, что у одной иномарки разбито стекло и от ударов помят кузов. Аналогичные повреждения видны и у других автомобилей.
За последнюю неделю стихия обрушивалась и на другие сибирские регионы. Так, в конце недели град с ливнем прошёл в Омске. О пострадавших тогда не сообщалось.
Напомним, в начале июня Кузбасс засыпало градом.
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