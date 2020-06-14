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"Здесь мало случайных людей": мэр Новосибирска Локоть поздравил медработников с праздником

сегодня 15:22

Фото Густаво Зырянов, Михаил Докукин / Сиб.фм

Сегодня, 21 июня, свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники; людей в белых халатах поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Новосибирский градоначальник поздравил медиков с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 21 июня.

"От имени всех горожан и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём медицинского работника!

Профессия врача одна из самых древних и важных — люди в белых халатах сопровождают человека со дня его рождения и на протяжении всей жизни.

В медицину идут по призванию, здесь мало случайных людей — ведь для того чтобы врачевать, глубоких знаний, подкреплённых многолетней практикой, недостаточно: важно обладать терпением, мужеством, милосердием и душевной чуткостью.

В наше непростое время профессия медработника приобрела особое значение и ценность. Несколько месяцев Новосибирск вместе со всем миром живёт в условиях противостояния новой коронавирусной инфекции. Основной удар эпидемии приняли на себя сотрудники медицинских учреждений. На их плечи легла огромная физическая, психологическая нагрузка и колоссальная ответственность!

Есть те, кто буквально живёт на работе, многие лишены возможности общаться с семьями, детьми.

Рискуя жизнью и здоровьем, люди в белых халатах ежедневно выходят на передовую, чтобы помочь другим, приблизить день, когда опасная болезнь отступит и наша жизнь вернётся в привычное русло.

Дорогие врачи, фельдшеры, фармацевты, медицинские сёстры, санитары, водители скорой помощи! От всей души я благодарю вас за неустанную службу, а также за надежду на выздоровление и веру в долгую жизнь, которые вы дарите своим пациентам.

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, мира, добра, счастья и душевного тепла!

Низкий вам поклон!", — говорится в поздравлении, размещённом на сайте мэрии Новосибирска.

Напомним, 21 июня президент Владимир Путин присвоил звания Геров Труда пяти медикам российских больниц.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Локоть Анатолий
Новосибирск

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