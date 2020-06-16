Бензовоз перевернулся в Иркутской области: заражена земля
Фото ГУ МЧС по Иркутской области
В Иркутской области после опрокидывания бензовоза разлились нефтепродукты; площадь разлива превысила 50 квадратных метров.
В Шелеховском районе на 42-м километре трассы Р-258 «Байкал» перевернулся бензовоз. В автомобиле находилось свыше 20 тонн горючего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Топливо разлилось на площади 50 квадратных метров.
В результате ДТП никто не пострадал. От МЧС России на месте работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники. В ведомстве не сообщили, удалось ли собрать вытекшее топливо.
Напомним, в Красноярском крае перевернулась цистерна с серной кислотой.
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