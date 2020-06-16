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Бензовоз перевернулся в Иркутской области: заражена земля

сегодня 07:45

Фото ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области после опрокидывания бензовоза разлились нефтепродукты; площадь разлива превысила 50 квадратных метров.

В Шелеховском районе на 42-м километре трассы Р-258 «Байкал» перевернулся бензовоз. В автомобиле находилось свыше 20 тонн горючего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Топливо разлилось на площади 50 квадратных метров.

В результате ДТП никто не пострадал. От МЧС России на месте работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники. В ведомстве не сообщили, удалось ли собрать вытекшее топливо.

Напомним, в Красноярском крае перевернулась цистерна с серной кислотой.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

бензин
Иркутская область
МЧС

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