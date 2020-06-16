Бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 в Иркутске: как принять участие

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Иркутяне могут пройти бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции; анализы сделают почти 3 тысячам человек.

В Иркутске начнут делать бесплатное тестирование на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Об этом 22 июня сообщили в региональном оперативном штабе. Иркутская область вошла список из 22 регионов, которые участвуют в этой программе.

«Цель исследования – оценить популяционный иммунитет населения к коронавирусу. Запланировано протестировать около 2700 человек, проживающих в разных районах Иркутской области, семь возрастных групп. Подготовительная работа уже проводится, само тестирование будет сделано в первой декаде июля», – рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных.

Принять участие в тестировании можно по собственному желанию. Для этого нужно заполнить анкету и выслать её на электронный адрес Института. Как сообщили в оперштабе, скачать анкету и узнать все подробности можно по этой ссылке.

Напомним, сегодня в России выявили больше 7,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.