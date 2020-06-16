Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 в Иркутске: как принять участие

сегодня 15:59

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Иркутяне могут пройти бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции; анализы сделают почти 3 тысячам человек.

В Иркутске начнут делать бесплатное тестирование на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Об этом 22 июня сообщили в региональном оперативном штабе. Иркутская область вошла список из 22 регионов, которые участвуют в этой программе.

«Цель исследования – оценить популяционный иммунитет населения к коронавирусу. Запланировано протестировать около 2700 человек, проживающих в разных районах Иркутской области, семь возрастных групп. Подготовительная работа уже проводится, само тестирование будет сделано в первой декаде июля», – рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных.

Принять участие в тестировании можно по собственному желанию. Для этого нужно заполнить анкету и выслать её на электронный адрес Института. Как сообщили в оперштабе, скачать анкету и узнать все подробности можно по этой ссылке.

Напомним, сегодня в России выявили больше 7,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

84350
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
41860
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
40987
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39327
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35873
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
35184
Коронавирус в России: заболели ещё почти восемь тысяч человек
31481
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет