Четырёхдневная рабочая неделя началась в России

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24 июня в этом году объявлено нерабочим днём; в этот день пройдёт парад Победы в Москве и ряде других городов.

Четыре рабочих дня и выходной среди недели ждут россиян в связи с проведением парада Победы в стране. 24 июня будет нерабочим днём с сохранением зарплаты, при этом 23 июня предпраздничным днем не считается, так что продолжительность рабочего дня не сокращается, напомнили в Роструде.

Ранее из-за пандемии коронавируса президент отложил проведение парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая состоялись авиапарады, а также праздничные салюты. Военный парад перенесли на 24 июня.

Выбор новой даты не случаен. В это день в 1945 году состоялся легендарный Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.

Напомним, некоторые российские города отказались от проведения парада в июне из-за коронавируса.