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День памяти и скорби в Новосибирске: как зажечь «Свечу памяти» онлайн

сегодня 11:44

Фото с сайта pixabay.com, Михаила Докукина/Сиб.фм

22 июня Новосибирск присоединится ко всероссийской акции «Свеча памяти»; принять участие в ней может любой желающий, в том числе виртуально.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Свеча памяти» будет проходить в формате онлайн. Акция стартовала в таком формате ещё 15 июня. Каждый россиянин сможет зажечь свою виртуальную свечу в память о погибших в Великой отечественной войне на сайте «деньпамяти.рф».

Организаторы инициативы отмечают, что количество зажжённых виртуальных свечей в ходе акции на сайте конвертируют в реальные деньги, которые будут направлены на поддержку ветеранов.

«Все средства будут направлены благотворительным фондом "Память поколений" на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны», – отмечают организаторы.

Зажечь виртуальную свечу можно также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Каждый пользователь сможет не только поделиться информацией об этом, но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям.

2 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Этот день стал началом войны, унёсшей 27 миллионов жизней советских граждан.

«Ежегодно в эту дату мы зажигаем "Свечи памяти" в память о тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни. В этом году у нас есть возможность вспомнить каждого и зажечь 27 000 000 виртуальных свечей», – подчёркивают авторы инициативы.

Напомним, 22 июня Новосибирск присоединится ещё к одной акции. Горожане примут участие в «Минуте молчания».

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

Новосибирск
свеча памяти
День памяти и скорби

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