Диабет у детей: учёные назвали симптомы, которые появляются за 10 лет до заболевания

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Британские медики разработали методику, которая позволяет выявлять предрасположенность к диабету второго типа у детей; пробы крови у детей разного возраста еще в 90-х годах.

Учёные из Бристольского университета Великобритании выяснили, какие признаки могут предшествовать возникновению диабета. Методика основана на показателях метаболизма у детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего автора исследования, генетика из Бристольского университета Джошуа Белла.

Исследователи взяли пробы крови у детей разного возраста ещё в 90-х годах. Затем, в 2020 году, пробы сравнили с их предыдущим состоянием. Всего около четырёх тысяч детей и подростков приняли участие в исследовании.

Никто из участников не был болен какими-либо хроническими заболеваниями. Пробы крови исследовались на возможные изменения, которые предшествовали возникновению диабета второго типа.

Методика позволяет определять риск возникновения диабета за несколько десятков лет до возможной манифестации заболевания. Белл убеждён, что результаты исследования приблизили человечество к открытию биологических причин возникновения диабета.

Напомним, 16 июня учёные из Катарского колледжа излечили сахарный диабет без приёма лекарств.