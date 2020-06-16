«Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся

Фото с сайта instagram.com

Кристина Асмус и Гарик Харламов приняли решение развестись; звездная пара сохраняла семью на протяжении восьми лет.

Российская актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов разводятся. Об этом они написали на своих страницах в instagram.com

Асмус и Харламов опубликовали на своих страницах совместное фото и большую подпись. Например, они пишут, что в их разводе не виноват фильм “Текст”, самоизоляция или “кто-либо третий”, и что пара собирается продолжать дружеские отношения. Кроме того, звезды отказались от контактов со СМИ.

"...Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом..." — пишет Асмус.

"...Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь" – указано на странице Харламова.

Стоит отметить, что у Харламова и Асмус есть дочь, которую они намерены растить дальше вместе.

Скорее всего, фильм “Текст” был упомянут, потому что там Асмус снялась в откровенной постельной сцене с актёром Иваном Янковским.

Напомним, 19 июня назвали дату развода Пелагеи с хоккеистом Телегиным.