Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

«Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся

сегодня 23:03

Фото с сайта instagram.com

Кристина Асмус и Гарик Харламов приняли решение развестись; звездная пара сохраняла семью на протяжении восьми лет.

Российская актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов разводятся. Об этом они написали на своих страницах в instagram.com

Асмус и Харламов опубликовали на своих страницах совместное фото и большую подпись. Например, они пишут, что в их разводе не виноват фильм “Текст”, самоизоляция или “кто-либо третий”, и что пара собирается продолжать дружеские отношения. Кроме того, звезды отказались от контактов со СМИ.

"...Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом..." — пишет Асмус.

"...Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь" – указано на странице Харламова.

Стоит отметить, что у Харламова и Асмус есть дочь, которую они намерены растить дальше вместе.

Скорее всего, фильм “Текст” был упомянут, потому что там Асмус снялась в откровенной постельной сцене с актёром Иваном Янковским.

Напомним, 19 июня назвали дату развода Пелагеи с хоккеистом Телегиным.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

звезды

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

87059
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
42009
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
41032
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39399
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35910
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
35206
Коронавирус в России: заболели ещё почти восемь тысяч человек
32455
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет