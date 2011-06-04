Экс-главу Колывани будут судить за махинации с государственными землями

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Чиновник из Новосибирской области незаконно распорядился земельными участками, находящимися в государственной собственности; злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

В Колыванский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации посёлка, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, в 2015 году экс-глава администрации Колывани без проведения торгов заключил с дачным некоммерческим товариществом «Лидер» договор аренды земельного участка площадью свыше 30 гектаров, расположенный в прибрежной зоне реки Оби. Руководитель ДНТ размежевал земли на три самостоятельных земельных участка.

«Впоследствии чиновник незаконно продлил договор аренды в отношении одного из ранее предоставленных земельных участков, а в 2016 году – бесплатно передал в собственность товарищества два выделенных земельных участка общей площадью более 14 гектаров общей стоимостью свыше 61 миллиона рублей», – сообщила пресс-служба.

В настоящее время Арбитражный суд Новосибирской области вернул земли в собственность государства.

Напомним, 1 апреля стало известно, что в отношении бывшего главы рабочего посёлка Колывань возбуждено уголовное дело.