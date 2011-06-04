Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Экс-главу Колывани будут судить за махинации с государственными землями

сегодня 12:28

Фото pixabay.com, wikipedia.org

Чиновник из Новосибирской области незаконно распорядился земельными участками, находящимися в государственной собственности; злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

В Колыванский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации посёлка, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, в 2015 году экс-глава администрации Колывани без проведения торгов заключил с дачным некоммерческим товариществом «Лидер» договор аренды земельного участка площадью свыше 30 гектаров, расположенный в прибрежной зоне реки Оби. Руководитель ДНТ размежевал земли на три самостоятельных земельных участка.

«Впоследствии чиновник незаконно продлил договор аренды в отношении одного из ранее предоставленных земельных участков, а в 2016 году – бесплатно передал в собственность товарищества два выделенных земельных участка общей площадью более 14 гектаров общей стоимостью свыше 61 миллиона рублей», – сообщила пресс-служба.

В настоящее время Арбитражный суд Новосибирской области вернул земли в собственность государства.

Напомним, 1 апреля стало известно, что в отношении бывшего главы рабочего посёлка Колывань возбуждено уголовное дело.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
Колывань

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

82312
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
41761
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
40952
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39287
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35861
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
34308
Коронавирус в России: заболели ещё почти восемь тысяч человек
30885
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет