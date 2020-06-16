Ещё больше зрителей: на просмотр парада в Новосибирске пустят общественные движения и журналистов

Фото Никиты Давыденко/Сиб.фм

Власти Новосибирской области увеличили число тех, кто сможет увидеть парад на площади Ленина воочию; торжественный марш, приуроченный к 75-летию Победы, состоится в среду, 24 июня.

Организаторы парада в Новосибирске по результатам репетиции марша поняли возможности по размещению ограниченного числа зрителей и приняли неожиданное решение – увеличить количество зрителей.

Помимо ранее приглашённых 29 человек – из числа руководства города и области, а также командования Центрального военного округа, среди наблюдающих за торжественным шествием будут представители движений «Юнармия» и «Волонтёры победы».

Также губернатор Новосибирской области дал поручение мэрии провести дополнительную аккредитацию СМИ.

День проведения парада Победы 24 июня в соответствии с указом президента Владимира Путина объявлен оплачиваемым нерабочим днём.

В этом году впервые в Новосибирске участие в шествии примут около 170 сотрудниц силовых структур.

Напомним, 18 июня стало известно о том, как пройдёт парад в Новосибирске.